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Газета.ру

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Комментатор Шнякин не согласился с пенальти в пользу "Зенита" в матче РПЛ

Комментатор Шнякин не согласился с пенальти в пользу "Зенита" в матче РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале раскритиковал решение назначить пенальти в ворота воронежского «Факела» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

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