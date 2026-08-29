Комментатор Шнякин не согласился с пенальти в пользу "Зенита" в матче РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале раскритиковал решение назначить пенальти в ворота воронежского «Факела» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».
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