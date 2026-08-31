Кипр: продолжается операция по поиску 18 человек, которые пропали без вести после того, как паром, перевозивший 267 пассажиров, перевернулся примерно в двух километрах (1,2 мили) к северу от Кирении на Северном Кипре во второй половине дня 30 августа, когда он направлялся в турецкий порт Тасуку; восемь человек погибли.