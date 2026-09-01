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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» за 125+ млн фунтов купит Энцо. Договоренность с «Челси» по хавбеку есть

Полузащитник «Челси»  Энцо Фернандес продолжит карьеру в « Манчестер Сити ». Фабрицио Романо утверждает, что после длительных переговоров клубы достигли договоренности.

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