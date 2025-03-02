В России с 1 марта 2025 г. импортные макароны выросли в цене на 15-30%

Издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщило, что производитель макаронных изделий Barilla (Италия) проинформировал российских ритейлеров, что с 1 марта 2025 года он повышает цены на свои макаронные изделия - на 15-30%.
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