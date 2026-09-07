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Look: Katie Holmes, Jason Bard Yarmosky share pics from Italian getaway

"Dawson's Creek" alum Katie Holmes and artist Jason Bard Yarmosky shared on Instagram photos of them enjoying their recent Italian getaway.

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