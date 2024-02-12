Ракова: Ученики предпрофклассов Москвы получат профессии в колледжах

Предпрофессиональные классы начали обучение в колледжах Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, сообщила журналистам, что учащиеся 10-х предпрофессиональных классов столичных школ начали своё обучение в колледжах.
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