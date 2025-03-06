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Нижегородская правда

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70% энергоинфраструктуры, обслуживающей ВПК Украины, повреждено

По словам высокопоставленного источника в военно-дипломатических кругах, около 70% энергетической инфраструктуры Украины, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса и операции Вооружённых сил Украины, было повреждено или уничтожено.

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