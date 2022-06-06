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FT узнала о резком сокращении числа и объема IPO на Западе из-за кризиса вокруг Украины

FT узнала о резком сокращении числа и объема IPO на Западе из-за кризиса вокруг Украины

Объем привлеченных через IPO (первичное размещение акций) средств на биржах США и Европы значительно упал за первые пять месяцев текущего года — сразу на 90% в годовом сопоставлении, передает газета The Financial Times со ссылкой на данные Dealogic.

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