WP: ЕС не может производить достаточное количество оружия для Украины

Дипломат заявил, что Украина должна это делать самостоятельноСтраны Европейского союза не способны закрыть потребности Украины в оружии, пишет газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии