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Ларкин начнет сезон в «Детройте», но перестанет быть капитаном клуба

Ларкин начнет сезон в «Детройте», но перестанет быть капитаном клуба

«Детройт» выступил с заявлением насчет судьбы Дилана Ларкина.«Детройт» выступил с заявлением насчет судьбы Дилана Ларкина.

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