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В Оренбурге сотрудник полиции и член Общественного совета провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма в Учетно-финансовом техникуме

В Оренбурге сотрудник полиции и член Общественного совета провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма в Учетно-финансовом техникуме

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Оренбурга на 2019 - 2024 годы» при поддержке управления молодежной политики города Оренбурга состоялась встреча члена Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское», руководителя Ассоциации НМОО ОО «ВМЕСТЕ» Екатерины Раковой и старшего оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизма УМВД России по Оренбургской области Ивана Чупрынина со студентами  Учетно-финансового техникума.

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