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"Бомжи" в погонах МЧС

"Бомжи" в погонах МЧС

Невероятно, но факт: в таком фундаментальном ведомстве, как Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий наметилась нездоровая тенденция: стали появляться "бомжи".

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