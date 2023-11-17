"Бомжи" в погонах МЧС

Невероятно, но факт: в таком фундаментальном ведомстве, как Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий наметилась нездоровая тенденция: стали появляться "бомжи".
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