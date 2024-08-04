Власти Тамбовской области установили целевые показатели по зарплате бюджетников

Правительство Тамбовской области утвердило целевые показатели на 2024 год по средней заработной плате отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которым предусмотрено указами президента России.
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