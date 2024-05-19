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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Sayonara Boys сыграет с Players Club, «Родина Медиа» против Underground Bizne$ в полуфиналах Лига Ставок Media Basket

19 мая, воскресенье Полуфиналы Sayonara Boys – Players Club – 17:30 «Родина Медиа» – UNDERGROUND BIZNE$ – 18:30 Финал состоится в 21:00.

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