Американское издание: Обучавшийся два года в США украинский пилот был сбит в первом же бою

Сбитый еще в начале июня над территорией ДНР пилот Воздушных сил ВСУ с позывным Nomad не проходил стажировку в США, он там полноценно обучался длительное время.
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