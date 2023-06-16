Военное обозрение

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Американское издание: Обучавшийся два года в США украинский пилот был сбит в первом же бою

Американское издание: Обучавшийся два года в США украинский пилот был сбит в первом же бою

Сбитый еще в начале июня над территорией ДНР пилот Воздушных сил ВСУ с позывным Nomad не проходил стажировку в США, он там полноценно обучался длительное время.

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