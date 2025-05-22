В Ивановском регионе пристав спас жизнь 42-летнему мужчине

Благодаря оперативной помощи удалось избежать серьезных последствий для здоровья гражданина.Судебный пристав Сергей Криволапов из Шуйского районного отделения проявил героизм, оказав первую помощь мужчине, страдавшему от эпилептического припадка.
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