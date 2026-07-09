Все пенсии в России повысят, предрек эксперт-экономист

В России ежегодно индексируют пенсии, и, как правило, этот процесс проходит в несколько этапов. В 2027 году точно увеличат все виды пенсий: страховые, социальные и накопительные, рассказала РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.