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В Донецке мирный житель пострадал при сбросе взрывчатки с беспилотника

В Донецке мирный житель пострадал при сбросе взрывчатки с беспилотника

Молодой человек 2005 года рождения пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, о чем сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

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