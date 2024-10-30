Расчет ЗРК «Тор-М1» прикрыл сухопутные подразделения от беспилотников ВСУ

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» группировки войск «Центр» в ходе боевой работы осуществили воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений от разведывательных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении.
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