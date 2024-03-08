Байден призвал конгресс принять проект о помощи Киеву и пообещал не отступать

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу страны призвал утвердить проект помощи Украине и обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину, заверив, что американцы «не отступят и не прогнутся» в вопросе восточноевропейского конфликта.