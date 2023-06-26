ИЗВЕСТИЯ iz

6 716 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Они делят Москву и Россию, а мы их лечим бесплатно.В Москве 24 челов...
  • лина любимцева
    КТО-ТО в России еще верит этим вралям, в их "сочувствие" и  "поддержку"?!!!  ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?!!!... И КТО ЕСТЬ ...Лавров рассказал ...
  • ИгорьОвчаренко
    Плохо, что мы молчим и смотрим на всё это со стороны. Могли бы предупредить всю эту свору о том, что  если не останов...В РПЦ назвали чуд...

Картина дня

наверх