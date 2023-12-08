В курганской поликлинике появился комплекс с искусственным интеллектом. Фото

Поликлиника №1 города Кургана приобрела аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП». Он позволяет провести пациенту диагностику заболеваний на дому с использованием искусственного интеллекта, сообщает департамент здравоохранения Курганской области.
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