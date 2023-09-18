Военное обозрение

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В утренней сводке генштаба ВСУ нет информации о взятии Клещеевки, хотя вчера об этом сообщил сам Зеленский

В утренней сводке генштаба ВСУ нет информации о взятии Клещеевки, хотя вчера об этом сообщил сам Зеленский

Генеральный штаб ВСУ не стал включать в свою утреннюю сводку 18 сентября сообщение о возможном взятии Клещеевки на Артемовском направлении украинскими формированиями.

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