Десять народных средств, которые борются со слизнями, другими вредителями на посадках клубники

Клубника созрела, но неприятно, что слизни и улитки едят спелые ягоды в саду. При этом они уничтожают не только клубнику, но и другие овощи, например, капусту, баклажаны, перец, салаты.
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