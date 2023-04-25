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Десять народных средств, которые борются со слизнями, другими вредителями на посадках клубники

Десять народных средств, которые борются со слизнями, другими вредителями на посадках клубники

﻿﻿Клубника созрела, но неприятно, что слизни и улитки едят спелые ягоды в саду. При этом они уничтожают не только клубнику, но и другие овощи, например, капусту, баклажаны, перец, салаты.

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