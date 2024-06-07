Ямальчанин порезал оппонента в драке ножами и напильником

Ямальчанин пойдет под суд за несколько преступлений, которые он успел совершить год назад. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 7 июля 2023 года 37-летний мужчина в городе Лабытнанги, употребляя спиртное в компании знакомых, вступил в конфликт с одним из гостей.