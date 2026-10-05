«Спектр» готовит серийный выпуск пропеллеров для дронов-перехватчиков

По словам руководителя КБ, тестовая партия прошла испытания. Новые пропеллеры должны позволить FPV-дронам ПВО развивать скорость свыше 500 км/ч.
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