По факту убийства подростка в Сарапуле прокуратура начала проверку

Прокуратура проверит причины и условия, способствовавшие гибели ребенка. Предварительно известно, сообщает ведомство, что в ночь с 18 на 19 июня в полицию обратилась сама мать мальчика, и сообщила, что нанесла своему сыну много ножевых ранений.