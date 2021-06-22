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По факту убийства подростка в Сарапуле прокуратура начала проверку

По факту убийства подростка в Сарапуле прокуратура начала проверку

Прокуратура проверит причины и условия, способствовавшие гибели ребенка. Предварительно известно, сообщает ведомство, что в ночь с 18 на 19 июня в полицию обратилась сама мать мальчика, и сообщила, что нанесла своему сыну много ножевых ранений.

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