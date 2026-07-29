Губернатор Смоленщины ввёл меры поддержки для резервистов и семей

В Смоленской области губернатор Василий Анохин расширил меры поддержки для участников Специальной военной операции, теперь они затрагивают также резервистов и семьи военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 2014 года.
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