Евросоюз приготовил масштабные санкции против компании Илона Маска

В ЕС готовятся ввести серьезные санкции против платформы социальных сетей X, принадлежащей Илону Маску, в связи с нарушениями Закона о цифровых услугах, который регулирует борьбу с незаконным контентом и дезинформацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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