«С войной на Украине всё наладится, потому что так всегда бывает», — Трамп объяснил свой оптимизм (ВИДЕО)

«С войной на Украине всё наладится, потому что так всегда бывает», президент США Дональд Трамп объяснил свой оптимизм.
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