"Прогрев" начался - Россию пытаются спровоцировать. Что ж, получайте

Russian Defence Ministry/GloballookpressСегодня 71K прочитали К чему привела очередная попытка атаковать Крымский мост? Кто был вовлечён в это нападение? И к каким последствиям может привести теракт в "Крокус Сити Холле"? Рассказываем о самых важных событиях последнего времени.