Лидер АдГ призвала ФРГ приостановить действие шенгена с Испанией

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель на фоне массового наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута заявила, что Германия должна быть готова защитить свои границы и при необходимости приостановить действие Шенгенского соглашения.
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