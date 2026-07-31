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Аргументы и Факты

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Лидер АдГ призвала ФРГ приостановить действие шенгена с Испанией

Лидер АдГ призвала ФРГ приостановить действие шенгена с Испанией

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель на фоне массового наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута заявила, что Германия должна быть готова защитить свои границы и при необходимости приостановить действие Шенгенского соглашения.

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