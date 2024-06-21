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В столице Бурятии проходит форум «Улан-Удэ: Время развития»

В столице Бурятии проходит форум «Улан-Удэ: Время развития»

В БГУ стартовал городской форум "Улан-Удэ: время развития", который собрал более ста участников. Форум пройдет на восьми тематических площадках, где будут обсуждаться самые актуальные для города темы - экология, социальная сфера, транспорт и другие.

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