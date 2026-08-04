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Путин подписал законы об ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов

Путин подписал законы об ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о временных ограничениях для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания, передает РИА Новости.

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