Путин подписал законы об ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о временных ограничениях для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания, передает РИА Новости.
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