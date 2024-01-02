Медведев сделал прогнозы на 2024

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ Год близится к завершению. Пора делать прогнозы? Нет ничего более бессмысленного и безнадёжного, чем это.
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