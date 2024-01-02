Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Josef Kgn
    нектор по счету 19! Кто тебе давал право так отзываться о евреях. Прикрой хлеборезку и сиди спокойно.Российский посол ...
  • Elena Zakharova
    Депортироватьнах......всю семью !! ✌️🇷🇺Схватил русскую з...
  • Алексей Горшков
    Арктику мы,по-моему,вообще недооцениваем! А ведь она - проект, коммерчески для страны не только не разорительный,а да...США хитры, но сра...

Медведев сделал прогнозы на 2024

Медведев сделал прогнозы на 2024

ДМИТРИЙ  МЕДВЕДЕВ Год близится к завершению. Пора делать прогнозы? Нет ничего более бессмысленного и безнадёжного, чем это.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх