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Вот так сейчас живут актеры из «Сказки о потерянном времени»

В 1964 году в СССР был выпущен детский фильм “Сказка о потерянном времени”, как говорит АиФ. В этом кинематографическом произведении было представлено 16 главных персонажей, из которых восемь были детьми.

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