Боль в груди не всегда означает одно и то же. Она может быть связана как с опасным для жизни инфарктом миокарда, так и с приступом стенокардии.
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