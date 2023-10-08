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Путин: Цель спецоперации – новое мироустройство

Путин: Цель спецоперации – новое мироустройство

Россия была вынуждена вступить в войну на Украине, развязанную Западом. Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
Путин самбист, зачем ему токая комплекция? 👀👍👈
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