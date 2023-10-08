Путин: Цель спецоперации – новое мироустройство

Россия была вынуждена вступить в войну на Украине, развязанную Западом. Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Местные информаторы из подполья передали разведке РФ информацию о наличии ангара, где хранятся танки "Абрамс". Ответом был "Искандер"
- Вертолёт США приблизился к кораблю Ирана и пожалел: Мгновенная реакция персов не заставила себя ждать
- ТАКОГО ОТ РУССКИХ В СВО НЕ ОЖИДАЛ НИКТО: ПОСТУПОК БОЙЦОВ УДИВИЛ ДАЖЕ БЫВАЛОГО ВОЕНКОРА
Свежие комментарии