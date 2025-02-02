FT сообщила об угрозе срыва поставок чешских боеприпасов на Украину

Чешская партия ANO, которая лидирует в опросах населения в преддверии парламентских выборов, в случае своей победы пообещала приостановить инициативу по закупке боеприпасов для Украины, сообщает 2 февраля газета Financial Times (FT).
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