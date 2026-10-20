«Пока еще нельзя»: в Дании задумались о захвате российских судов Дания продолжает пропускать суда российского «теневого флота» через свои проливы, несмотря на обещания усилить борьбу с «обходом санкций», пишет датское издание K-News.
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