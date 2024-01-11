Хозяин и Хозяюшка
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Хозяин и Хозяюшка

15 351 подписчик

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Свежие комментарии

  • ПРОСТО ФЕЯ
    Знаете ли, самое интересное, что доброта , она вечна...мы любим красоту и доброту, а зло , оно такое маленькое и коне...Очень красивые ви...
  • ПРОСТО ФЕЯ
    Зато нас много, тех, кто любит красоту, а значит доброты в мире больше....Очень красивые ви...
  • ПРОСТО ФЕЯ
    Вау....очень приятно встречать людей, которые любят красивое...Спасибо за отклик!Шуршит...

Очень красивые виды. Фотографии Александра Гавриленко

Очень красивые виды. Фотографии Александра Гавриленко

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Комментарии
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света снегирева Снегирева
Вселенная подарила нам такую КРАСОТУ, а  мы не бережём нашу ЗЕМЛЮ-ДЕНЬГИ И ВОЙНА цель жизни, Очень жаль!
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20 час.
ПРОСТО ФЕЯ
Зато нас много, тех, кто любит красоту, а значит доброты в мире больше....
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20 час.
ПРОСТО ФЕЯ
Знаете ли, самое интересное, что доброта , она вечна...мы любим красоту и доброту, а зло , оно такое маленькое и конечное. Его никто не любит. Поэтому добро всегда побеждает зло. Так было и так будет. Красота это подарок....
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20 час.

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