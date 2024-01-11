Очень красивые виды. Фотографии Александра Гавриленко
Комментарии
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света снегирева Снегирева
Вселенная подарила нам такую КРАСОТУ, а мы не бережём нашу ЗЕМЛЮ-ДЕНЬГИ И ВОЙНА цель жизни, Очень жаль!
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20 час.
ПРОСТО ФЕЯ
Зато нас много, тех, кто любит красоту, а значит доброты в мире больше....
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20 час.
ПРОСТО ФЕЯ
Знаете ли, самое интересное, что доброта , она вечна...мы любим красоту и доброту, а зло , оно такое маленькое и конечное. Его никто не любит. Поэтому добро всегда побеждает зло. Так было и так будет. Красота это подарок....
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20 час.
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