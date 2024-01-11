Очень красивые виды. Фотографии Александра Гавриленко

Вселенная подарила нам такую КРАСОТУ, а мы не бережём нашу ЗЕМЛЮ-ДЕНЬГИ И ВОЙНА цель жизни, Очень жаль!

Зато нас много, тех, кто любит красоту, а значит доброты в мире больше....

ПРОСТО ФЕЯ

Знаете ли, самое интересное, что доброта , она вечна...мы любим красоту и доброту, а зло , оно такое маленькое и конечное. Его никто не любит. Поэтому добро всегда побеждает зло. Так было и так будет. Красота это подарок....