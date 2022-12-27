Зеленский назвал “тяжелой и мучительной” ситуацию для ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе сложной и мучительной, требующей максимальных усилий и концентрации на некоторых участках.
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