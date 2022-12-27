Uspei.com

26 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor kim
    Молодцы северокорейцы, нам бы их беспилотники.Военные Южной Кор...
  • Лидия Санникова
    Подоляк знает, что украина существует на российских территориях. Украинец не национальность, а принадлежность к терри...Подоляк: народа Д...
  • Иван Петров
    вопрос только в том, "ждать ли когда случится что-то подобное, о чем идет речь, или предотвратить?"Генерал ВСУ Малом...

Зеленский назвал “тяжелой и мучительной” ситуацию для ВСУ в Донбассе

Зеленский назвал “тяжелой и мучительной” ситуацию для ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе сложной и мучительной, требующей максимальных усилий и концентрации на некоторых участках.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх