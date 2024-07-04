Мингосуправления напомнило о компенсациях за домашний телефон в Подмосковье

Льготные категории жителей могут получать ежемесячную компенсацию за расходы на домашний телефон. Оформить льготу и продлить ее можно на региональном портале госуслуг или в мобильном приложении «Добродел».
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