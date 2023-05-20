Федеральное агентство новостей №1

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Рэпер Рич возмутился запрету флага РФ на концерте Schokk

Рэпер Рич возмутился запрету флага РФ на концерте Schokk

Музыкальный исполнитель Ричард Семашков, известный под псевдонимом Рич, возмущен ситуацией, с которой столкнулся его коллега рэпер Schokk (настоящее имя Дмитрий Бамберг).

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