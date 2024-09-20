Слава публично помирилась с Киркоровым: «Ну все, бабка растаяла»

Певица исполнила для коллеги композицию Певица Слава globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda В прошлом году между Филиппом Киркоровым и Славой (настоящее имя — Анастасия Сланевская) произошел крупный скандал.
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