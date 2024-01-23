Morgan Stanley ожидает, что криптовалюта разрушит мировую финансовую систему

Исследование Morgan Stanley отмечает, что продвижение в области топовых криптовалют, таких как биткоин, а также стейблкоины и цифровые валюты центральных банков (CBDC), оказывает влияние на финансовую систему.
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