На Камчатке за год был зарегистрирован 1001 развод, но статистика показала рост числа свадеб

На Камчатке за первые семь месяцев текущего года был зарегистрирован 1001 развод. Однако прошедшая неделя показала положительную динамику - количество состоящих в браке людей превысило количество разведенных пар.
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