Опубликован рейтинг состоятельности регионов России. Низкие доходы в Донбассе и Новороссии показывать не стали

Исследование РИА Новости показало, что для того чтобы накопить 1 миллион рублей, жителям Чукотского, Ямало-Ненецкого округов, Магаданской области и Москвы понадобится менее пяти лет — это быстрее, чем в других регионах.
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