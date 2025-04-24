Случай в маршрутке. Пассажирка, разговаривая по телефону, задала вопрос: " Ты мне позвОнишь?" Маленькая девочка, сидевшая рядом, спросила у своего отца: "Папа, а позвОнишь - это от слова "вонь"?".
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Случай в маршрутке. Пассажирка, разговаривая по телефону, задала вопрос: " Ты мне позвОнишь?" Маленькая девочка, сидевшая рядом, спросила у своего отца: "Папа, а позвОнишь - это от слова "вонь"?".
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