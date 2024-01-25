Спикер вологодского парламента Луценко рассказал о целевых контрактах для будущих муниципальных служащих

ВОЛОГДА, 25 января, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что целевое обучение для поступления на муниципальную службу смогут пройти больше студентов.
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